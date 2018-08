Cigaretskod antændte jernbanesvelle

Torsdag opstod der brand på den gamle jernbane. Ved 16-tiden ringede en borger, til Carsten Ørnsholt, formand for Haderslev-Vojens-banen, og fortalte, at der var brand i en svelle under skinnerne - lidt øst for Elmevej.

- Snarrådig og hjælpsom gik han til en nabo - og sammen fik de ilden slukket ved hjælp af et par spande vand, skriver Carsten Ørnsholt i en mail til JV.

Der kørte ikke tog torsdag. Og der var heldigvis ikke nogen form for tør vegetation på stedet.

Årsagen til branden var på stedet:

- Kort efter var jeg på stedet og tog et billede. Bemærk, at vi i en revne på svellen fandt et cigaretskod! Det kan være årsagen til branden. Der er kun sket ringe skade, skriver Carsten Ørnsholt

Hændelsen understreger hvor tørt alt er og hvordan alt med cigaretter og tændstikker, der smides, er farligt, tilføjer den pensionerede statsskovrider.

Veteranbanen henstiller derfor til alle, der færdes ved banen, at man ikke smider cigaretskod, der tilsyneladende i de tørre revner i træet kan antænde svellerne.

- Fra banens side vil jeg gerne takke de to ansvarsbevidste og hjælpsomme naboer, der slukkede branden og viste stor klogskab og handlekraft, skriver Ørnsholt.