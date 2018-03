Burger King røvere er gengangere - de røvede Aldi for en måned siden

En kvinde på 19 år og en ung mand på 16 år fremstilles ved middagstid i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg efter at have begået røveri mod Burger King. Det er anden gang på en måned, at duoen begår røveri.

Politiet formodede, at der kunne være en medgerningsmand, som de har er godt kendskab til, så de opsøgte denne på en adresse ikke langt fra Laurids Skaus Gade. Og ganske rigtigt, så fandt de her de to personer, en 16-årig ung mand og en 19-årig kvinde -begge fra Haderslev - der erkendte røveriet og blev anholdt efter blot en halv times tid.

Haderslev: Lørdag kokken 22.04 begik to unge mennesker røveri mod Burger King på Laurids Skaus Gade. En maskeret person kom ind i burgerrestauranten og truede sig verbalt til de kontanter, der var i kassen. Ifølge Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, et meget lille beløb:

Gengangere

Men det er ikke første gang de to unge begår røveri. Duoen var også på spil for en måned siden, hvor de røvede en nærliggende Aldi-forretning på samme måde. Kvinden, der truede sig til kontanter, mens den unge på 16 år ventede udenfor.

Her blev de dagen efter anholdt og siden fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have begået røveriet, hvilket de nægtede, på trods af, at der var glimrende overvågningsbilleder. De to unge hævdede, at de intet kunne huske.

Det lukkede grundlovsforhør endte med, at den 19-kvinde blev varetægtsfængslet frem til den 28. februar, mens den 16-årige dreng fortsat er sigtet, men dommeren fandt ikke, at der var grundlag for en varetægtsfængsling. Derfor blev drengen løsladt.

Siden blev den 19-årige kvinde også løsladt, og nu har de altså slået til igen.