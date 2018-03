27-årig slap heldigt fra mødet med et hus

Påkørsel: Kongevej i Tiset måtte det meste af lørdag morgen og formiddag spærres af for gennemkørsel, efter at en 27-årig mand fra Ribe tidligt lørdag morgen havde torpederet et hus på vejen. Huset fik svære skader, og da der var fare for, at det ville styrte sammen, valgte politiet at spærre vejen helt af.

Beredskabsstyrelsen fra Haderslev blev tilkaldt, og ved middagstid var huset stabiliseret, så der igen kunne åbnes for færdsel på Kongevej.

Ved uheldet fortsatte bilisten ind i et skilt og var fastklemt, indtil redningsmandskabet fik ham fri og bragt til sygehuset. Her konstaterede man lørdag eftermiddag, at han er sluppet heldigt fra kollisionen og bliver udskrevet i løbet af weekenden.

De nærmere omstændigheder omkring uheldet, kunne vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi ikke sige mere om lørdag. Bilinspektøren skal gøre sine undersøgelser færdig, før der er klarhed over den.

Der er ingen mistanke om, at den 27-årige var påvirket af spiritus.