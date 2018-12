16-årig sigtet for bevidst at starte brand

Starup: En 16-årig dreng fra Starup-området er blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse, efter at han tilsyneladende med vilje antændte noget fyrværkeri i en papcontainer ved Starup Skole.

Søndag klokken 20.57 gik brandalarmen hos både Brand & Redning Haderslev samt Hoptrup Frivillige Brandværn. Også politiet rykkede ud.

På stedet antraf patruljen en gruppe unge, der havde været i gang med at affyre fyrværkeri. Under snakken med de unge kom det frem, at en person bevidst havde placeret noget fyrværkeri i containeren. Betjentene fandt frem til personen, den 16-årige, i flokken og sigtede ham på stedet for forsætlig brandstiftelse.

Årsagen til, at den unge mand bevidst havde antændt fyrværkeriet i containeren, har politiet ingen oplysninger om.

Ifølge politiet var der ingen risiko for, at branden ville brede sig til skolen. Den unge mand kan dog se frem til en sag ved retten. Brandstiftelse dømmes efter den grove paragraf 181 i straffeloven, der kan give helt op til seks års fængsel.