I september blev Jesper Hovgaard idømt ni års fængsel for med vold at have forvoldt 17 måneder gamle Noahs død. Jesper hævder, at han er uskyldig dømt, og han føler, at ingen lyttede til hans historie. En fornemmelse der ikke er blevet svagere efter, procesbevillingsnævnet forleden afviste, at han kunne anke til Højesteret. Den Særlige Klageret er nu hans sidste mulighed.