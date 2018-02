Uheldig feriestart: Familie tabte tagboks og bagagen på motorvejen

Esbjerg: En familie fra Esbjerg var lørdag skyld i, at Syd- og Sønderjyllands Politi valgte at lukke et stykke af motorvejen omkring Esbjerg Lufthavn.

Familien havde tilsyneladende haft så travlt med at komme afsted på ferie, at den havde glemt at låse en tagbagageboks med det resultat, at al bagagen røg ned på kørebanen, hvor med- og modbilister måtte køre i slalom for ikke at køre hen over tingene.

Syd- og Sønderjyllands Politi kunne have valgt at give familien en bøde men valgte at lade familien slippe med den ubehagelige følelse af, at mange omkring dem pludselig vidste, hvad de havde valgt at tage med på deres ferie.