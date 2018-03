Hjemmerøvere på spil i Bramming

Bramming: En 26-årig mand blev overfaldet og udsat for røveri i sit eget hjem fredag aften kort omkring kl. 20 i Elmegade i Bramming.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg, Bjørn Petersen.

- Beboeren blev opsøgt af to andre mænd, der krævede penge af ham. Han havde ingen, men de slog ham i ansigtet, tog kvælertag på ham og kastede lysestager efter ham. De forlod stedet med to mobiltelefoner af mærket Samsung, fortæller vagtchefen.

Politiet blev hidkaldt af en underbo, der hørte tumulten, men gerningsmændene var over alle bjerge, da politiet dukkede op. Politiet vil senere i dag afhører manden yderligere, hvilket skal ske ved hjælp af tolk, idet han ikke taler godt dansk. Han har dog gjort sig så forståeligt over for politiet, at ordensmagten foreløbig kan konkludere, at den 26-årige ikke mener at kende de to personer, der overfaldt ham.