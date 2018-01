Fuld fart på: Bilist blitzet med 102 km/t i Esbjerg by

En bilist havde mere end almindeligt travlt tirsdag formiddag på Storegade i Esbjerg. Vedkommende blev nemlig af politiet målt til at køre hele 102 kilometer i timen på en strækning, hvor det er tilladt at køre 50. På grund af fradraget på tre procent, som politiet altid har for at korrigere for usikkerhed i målingerne, kommer bilisten ned under grænsen på 100 kilometer i timen.

Opsummeret betyder det, at bilisten får en betinget frakendelse af kørekortet og kan se frem til at modtage en klækkelig bøde på i alt 6000 kroner i sin eBoks.

- Det er bare ikke i orden. Hensynsløs kørsel og mangel på respekt, lyder det meget kort fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /MNJ