Egypter idømt tre års fængsel for menneskesmugling på Esbjerg Havn

Når straffen er afsonet, skal han udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig, besluttede domsmandsretten med dommer Aage Flebo i spidsen. Dommeren oplyste samtidig, at den 40-årige ikke har opholdstilladelse i Danmark, som han ikke har nogen tilknytning til ud over sine børn.

Esbjerg: Retten i Esbjerg afsagde torsdag eftermiddag dom i en omfattende sag om menneskesmugling med udgangspunkt i Esbjerg Havn. Den tiltalte, en 40-årig egypter, Mohamed Elsaid Khalil Ali, blev idømt tre års fængsel for i alt 17 forhold i anklageskriftet omhandlende menneskesmugling eller forsøg herpå til England via DFDS-færgen fra Esbjerg Havn til Immingham. I alt 47 personer har han ifølge dommen bistået for egen vindings skyld.

Den 40-årige blev anholdt 12. januar sidste år og ifølge politiet så at sige taget på fersk gerning. Med ham ved anholdelsen var to syriske migranter, der forsøgte at komme ind på havneområdet i Esbjerg og gemme sig i en lastbiltrailer. Havnevagten opdagede dog, hvad der var ved at ske og tilkaldte politiet. Efterfølgende blev den 40-årige fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg og varetægtsfængslet. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste dengang, at efterforskningen havde fundet sted i tæt samarbejde med de britiske myndigheder og med EU's politisamarbejde Europol samt at den efterfølgende retssag ville komme til at foregå i Danmark. Strafferammen for menneskesmugling er otte års fængsel. Anklageren havde krævet mellem tre og tre og et halvt års fængsel samt udvisning for bestandig.

Sagen

Den tiltalte nægtede sig under sagens behandling skyldig i 15 ud af de i alt 23 forhold, men resten af forholdene erkendte han delvist, idet han tilstod, at han havde bistået med nogle af de ulovlige indrejser, men han afviste dog, at det var sket med nogen form for systematik.

Det er godt et år siden, den egyptiske mand blev anholdt i Esbjerg midtby og fremstillet i et lukket grundlovsforhør. Han har siddet varetægtsfængslet siden - sigtet for forholdene, der indbefattede smugling af en lang række både irakiske og syriske statsborgere, og som er foregået i perioden fra juli 2015 til januar 2017. Den gennemgående tiltale i anklageskriftet om overtrædelse af udlændingeloven og straffelovens bestemmelser om menneskesmugling af mere systematisk eller organiseret karakter var formuleret omtrent således: Ved for vindings skyld og i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder forsætligt at have bistået med ulovlig indrejse og ophold i og gennem Danmark samt forsætligt at have bistået eller forsøgt at bistå med ulovlig indrejse i England.

Det fremgik også af sagen, at den tiltalte i nogle tilfælde modtog migranterne på enten Københavns Hovedbanegård eller på busstationen eller banegården i Esbjerg og derefter hjalp dem med at komme ind på det sikrede havneområde.