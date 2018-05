Straffen bliver samfundstjeneste og behandling: 35-årig dømt for vold mod kæreste og stedsøn

Grindsted: En 35-årig mand fra Grindsted er onsdag ved Retten i Kolding blevet dømt for tre tilfælde af vold mod sin 37-årige samlever samt dennes 11-årige søn.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 35-årige mand kunne kun erkende det ene forhold, men forklaringer fra både kvinden og den 11-årige dreng var med til at sørge for, at han også blev dømt for de to øvrige tilfælde.

- Deres forklaringer blev i to af forholdene støttet af lægelige oplysninger og fotos af dem begge, hvoraf det tydeligt fremgik, at de havde adskillige skader, fortæller Mika Nissen, som er anklagerfuldmægtig hos Sydøstjyllands Politi og i retten førte sagen for anklagemyndigheden.

De tre tilfælde af vold sikrede den 35-årige en dom på fire måneders fængsel. Dommen blev dog gjort betinget, så han slipper for at skulle ind og ruske tremmer, hvis han overholder vilkår om samfundstjeneste og følger behandling hos Kriminalforsorgen i form af dialog mod vold.