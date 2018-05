Se billederne: Politi og brandvæsen kæmper mod flammerne på Randbøl Hede

Politi og brandvæsen knokler for at få kontrol med branden på Randbøl Hede.

Randbøl: Over hundrede brandfolk og politifolk fra blandt andet Kolding, Give og Fredericia er lige nu samlet på Randbøl Hede, hvor der fra Hundeskoven ledes en større aktion for at slukke den massive naturbrand, der har været i gang siden kl. 11.28.

- Siden brandfolkene fik den første melding, har de kæmpet med at få slukket branden, men den er svær at få under kontrol i området, hvor den tørre beplantning og vinden gør, at branden spreder sig, fortæller vores ene journalist, Dorte Brandsen, som lige nu sender live fra stedet.

Politiet har ikke kunne give en opdatering på sagen den sidste halvanden time, men lokale beretter om, at branden startede som en lille brand i vejsiden, som spredte sig med lynets hast. På nuværende tidspunkt fylder branden otte kvadratkilometer i hedelandskabet, og personalet har lynende travlt med at sørge for, at den ikke breder sig yderligere.

- Der holder biler fyldt med rent drikkevand og saftevand, som kan køres ud til redningsfolkene undervejs i deres arbejde, fortæller vores anden journalist på stedet, Nana Hanghøj og fortsætter:

- Vi ser brandfolk, der kommer tilbage med sortsvedne ansigter.

Branden har kunne ses så langt væk som i Ansager og Varde, lyder det fra læserne, der følger med i kommentarfeltet på Facebook.

Politiet har i skrivende stund så travlt, at de ikke har mulighed for at kommenterer sagen yderligere på nuværende tidspunkt.