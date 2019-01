Hornsyld/Sdr. Omme: En 22-årig mand fra Sønder Omme er indblandet i et indbrud i et supermarked. Indbruddet foregik natten til lørdag i byen Hornsyld i Hedensted kommune. Sammen med to andre mænd bryder han ind og stjæler nogle gasflasker. Under kørsel fra stedet bliver de standset af politiet. De to andre mænd kommer fra Horsens og Vejle og er henholdsvis 23 år og 24 år.