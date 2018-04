33-årig fængslet for vidnetrusler

Grindsted: En 33-årig mand fra Billund er blevet sat bag tremmer, efter han i weekenden truede et vidne i en verserende straffesag.

Den 33-årige mand er sigtet for klokken 3.30 natten til søndag sammen med en anden mand at have opsøgt en 43-årig mand i en lejlighed i Tingparken i Grindsted. Den 43-årige mand har angiveligt anmeldt en anden voldsepisode til politiet, og det forsøgte de to ubudne gæster med både slag og spark at fortælle ham, at de ikke mente var hensigtsmæssigt.

Den 43-årige blev højlydt og voldeligt opfordret til at trække sin anmeldelse tilbage, men i stedet gik han til politiet og anmeldte, at han var blevet overfaldet og truet. Det har fået politiet til at anholde den 33-årige mand og stille ham for en dommer i et grundlovsforhør. Her blev det besluttet, at han skulle varetægtsfængsles.

Den 33-årige mand skal derfor sidde bag tremmer i den kommende tid, mens politiet efterforsker sagen.