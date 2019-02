Narkobilist stoppet ved grænsen

En narkobilist og hans to passagerer blev stoppet ved grænsen natten til lørdag. Her blev alle tre sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Grænsen: Ved Frøslev Grænseovergang stoppede Syd- og Sønderjyllands Politi klokken 2.56 en bilist, som var påvirket af euforiserende stoffer. Det viste sig, at bilens to passagerer, en 23-årig mand og en 25-årig mand fra Ringkøbing, var i besiddelse af kokain. Den 23-årige blev sigtet for at være i besiddelse af 0,72 gram kokain, imens den 25-årige blev sigtet for at være i besiddelse af 4,88 gram kokain.

Bilisten blev taget med, så han kunne få taget en blodprøve, melder Syd- og Sønderjyllands Politi.