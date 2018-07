Kvinde var usandsynligt heldig: Hendes bil blev pløjet op på langs i højre side

Vollerup: En 20-årig kvinde var usandsynligt heldig, at hun ikke kom slemt til skade, da hun fredag eftermiddag med høj fart påkørte en anhænger, der var spændt efter en traktor.

Ulykken skete kort før klokken 14.45 på Vollerup Byvej i Vollerup i retning mod Raved mellem Ravsted og Bolderslev.

- Hun er så svineheldig, at bilen blev ramt i højre side, og at der ikke var nogen passagerer med. Hun var formentlig få centimeter fra selv at blive ramt, lyder det fra vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

Bilen blev pløjet op på langs i hele dens længde i højre side, fortæller han.