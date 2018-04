Det blev en dyr samtale: Politiet fandt 327 gram hash i bilen

AABENRAA/RØDEKRO: En hundepatrulje standsede torsdag ved 20-tiden en 40-årig bilist på Bygmarken i Rødekro, fordi han talte i håndholdt mobiltelefon. Det skulle vise sig, at sigtelsen blev noget mere omfattende, for i bilen fandt politiet 327 gram hash, og da der var mistanke om, at bilisten var påvirket, blev der taget en narkotest og blodprøve på ham. Han blev sigtet for at besidde den store mængde hash med salg for øje og løsladt efter endt afhøring.