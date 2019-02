Asylansøgere stoppet på E45 efter konfiskation af bil: Forsøgte at gå til Sverige i nødsporet

Tirsdag har tre svenske asylansøgere skabt problemer for Syd- og Sønderjyllands Politi. Efter de tre asylansøgere fik konfiskeret deres bil ved grænsen, har de modarbejdet politiets anvisninger og prøvet at gå til Sverige via nødsporet på motorvej E45.

Aabenraa: Tre svenske asylansøgere har forsøgt at komme hinsidan ved at gå i nødsporet på motorvej E45 i nordgående retning. De tre asylansøgere begyndte at vandre mod Sverige, efter at Syd og Sønderjyllands Politi tirsdag konfiskerede deres bil ved den dansk-tyske grænse, fordi føreren af bilen kørte i påvirket tilstand, oplyser Bjørn Pedersen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi. Efterfølgende har det været svært for ordensmagten at få de tre asylansøgere væk fra nødsporet på motorvejen. - Vi arbejder på sagen, men det er svært, for vi har ikke rigtig nogle sanktionsmuligheder. Vi har forklaret dem flere gange, at de ikke må gå langs motorvejen, men det er de ligeglade med. Så snart vi har sendt dem i en retning, så går de tilbage igen, siger Bjørn Pedersen.

Mangler sanktionsmuligheder - Vi kan godt give dem bøder, men de har ingen penge, så de kan ikke betale dem. Tidligere på dagen tog vi den bil, de kørte hertil i, fordi den ene kørte i påvirket tilstand, og da de ikke kunne betale bøden, var vi nødt til at konfiskere bilen som sikkerhed, siger Bjørn Pedersen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi. Han har svært ved at finde en løsning på problemet. - Vi kan ikke anholde dem, for vi skal have noget at anholde dem for. Vi kan godt tage dem med på stationen og give dem endnu en bøde for at gå på motorvejen. De kan bare ikke betale bøden, og så skal vi løslade dem igen bagefter, det er dét, der er vores udfordring, siger Bjørn Pedersen.