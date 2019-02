Bylderup-Bov: Syd og Sønderjyllands Politi har onsdag aften anholdt en 37-årig mand for at stå bag et røveriforsøg mod en 40-årig mand. Den 37-årige mand er mistænkt for at være den person, der mandag morgen klokken 06 kom kørende på en trehjulet scooter med et jagtgevær og prøvede at true sig til en 40-årige mands bilnøgler, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Efterfølgende stak den 37-årige mand af fra stedet på sin trehjulede scooter.

Onsdag bad Syd og Sønderjyllands Politi offentligheden om hjælp til at finde den personen, da man sendte en efterlysning ud omkring den 37-årige mand. Søren Strægaard, der er vagtchef fra Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at det var efter gode tips fra borgere, der førte til, at man kunne anholde den 37-årige mand.